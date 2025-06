Taubaté: 1º Troca Verde troca 425 kgs de alimento por recicláveis

Troca Verde

O Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté) realizou nesta quinta-feira (5), no centro comunitário do bairro Chácara Silvestre, a primeira edição do projeto Troca Verde. A ação arrecadou 425 quilos de materiais recicláveis, que foram trocados por alimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programa

Pelo programa, os moradores puderam levar até 15 quilos de recicláveis limpos e secos (como vidro, papel, plásticos, alumínio e até eletrônicos) e recebessem a mesma quantidade em alimentos perecíveis e não perecíveis, como itens hortifrutigranjeiros. A iniciativa contou com o apoio de produtores locais e parcerias que garantiram os alimentos distribuídos.