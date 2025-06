SJC: a partir de sábado, morador pode dar sugestões ao PPA e LOA

Orçamento

A partir das 8h deste sábado (7), os moradores de São José dos Campos poderão enviar sugestões para o PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 e para a LOA (Lei Orçamentária Anual) 2026, que começam a ser preparadas pela Prefeitura.

Sugestões

As sugestões devem ser feitas por formulário eletrônico, que ficará disponível no site da Prefeitura até as 18h do dia 1º de agosto.