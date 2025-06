São José, lanterna, recebe o Santos pelo Brasileiro Feminino A-2

O São José recebe o Santos na tarde deste domingo (8), a partir das 15h, no Centro Esportivo João do Pulo, em São José dos Campos, em jogo que vale pela sexta rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Esse confronto, que reedita final de Campeonato Paulista e semifinal de Copa Libertadores da América com Martins Pereira cheio, agora tem um duelo melancólico. Afinal de contas, dois dos maiores vencedores do futebol feminino brasileiro agora estão na segunda divisão nacional.