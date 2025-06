Homens armados invadem estação da Sabesp e rendem funcionário

Homem armados invadiram a estação da Sabesp de Caraguatatuba, no bairro Cidade Jardim, na madrugada de quinta-feira (5) e roubaram um funcionário e objetos do local. O roubo foi cometido por três homens armado, que amarraram o empregado que estava trabalhando no local.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, três homens encapuzados invadiram a estação de tratamento de água e esgoto da empresa com armas e renderam o funcionário. Os criminosos ainda não foram identificados.