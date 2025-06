Aeroporto de São José amplia frequência semanal de voos para o RJ

Atualmente, as partidas de São José dos Campos ocorrem às segundas, quintas e sábados, sempre às 6h, com chegada ao aeroporto RIOgaleão (Aeroporto Internacional Tom Jobim) às 7h05. Os voos de retorno partem do Rio às quartas, sextas e domingos, às 21h40, com pouso previsto para 22h45.

O Aeroporto de São José dos Campos vai ampliar a oferta de voos de passageiros para o Rio de Janeiro, passando a contar com uma quarta frequência semanal a partir de 4 de agosto. A rota é operada pela GOL Linhas Aéreas, que atualmente já realiza três voos por semana entre as duas cidades.

Com a nova frequência, haverá também voos às terças-feiras saindo de São José no mesmo horário, às 6h. Já no sentido contrário, do Rio para São José, a nova opção será oferecida às segundas-feiras, com decolagem às 21h40.

Segundo a concessionária SJK Airport, responsável pela administração do terminal, a ampliação vai beneficiar principalmente o público corporativo, oferecendo novas possibilidades de ida e volta no mesmo dia ou de viagens com permanência mais curta durante a semana.

As passagens para a nova frequência estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (9), pelos canais oficiais da GOL. Além do voo direto para o Rio, os passageiros também podem aproveitar conexões a partir do RIOgaleão para cerca de 20 destinos nacionais e internacionais.

Expansão.