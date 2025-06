Taubaté visita o Botafogo pelo Brasileiro Feminino A2

O Taubaté visita o Botafogo na noite deste sábado (7), a partir das 20h, no estádio Nilton Santos, o ‘Engenhão’, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A-2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E as Guerreiras Alviazul estão em quinto lugar, com 7 pontos, a uma posição de entrarem no G4, atrás apenas pelo saldo de gols. Por isso, se ganhar das Gloriosas logo mais, poderá terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados.