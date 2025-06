IBGE: Evangélicos avançam na capital da fé católica brasileira

No geral, 2,19 milhões de moradores do Vale se declaram praticantes de alguma religião, contra 1,95 milhão em 2010, um aumento de 12,72%. Na mesma comparação, o número de habitantes do Vale cresceu 10,66%, de 2,26 milhões para R$ 2,50 milhões.

Também cresceu o número dos que se declaram “sem religião”, que passou de 109,1 mil em 2010 para 162,6 mil em 2022, um crescimento de 49%, acima até do aumento dos evangélicos.

Cidades.

Lagoinha, Silveiras e São Bento do Sapucaí são as cidades da região com a maior concentração de católicos, respectivamente com 85,57%, 80,85% e 80,17% dos habitantes se declarando católicos.