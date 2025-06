Criadores da Fazenda da Esperança fazem encontro na Fundação Casa

A Fundação Casa Lorena recebeu a visita especial dos fundadores da Fazenda da Esperança, Frei Hans Stapel e Nelson Giovanelli, de Guaratinguetá. Reconhecidos por sua atuação na recuperação de dependentes químicos, os dois líderes participaram de um encontro com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, com foco em temas como superação, dignidade e construção de um futuro longe das drogas e dos vícios.

A atividade marcou o encerramento de uma série de seis encontros realizados no centro socioeducativo, por meio do PAR (Programa de Assistência Religiosa), que é aberto a todas as expressões religiosas e visa promover espaços de espiritualidade, escuta e reflexão. As ações foram conduzidas por membros da Fazenda da Esperança ao longo deste ano e abordaram o tema “Homem Novo” — uma proposta que incentiva a mudança de vida por meio da vivência da Palavra de Deus, do fortalecimento espiritual e da prática do autoconhecimento.