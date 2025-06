Feijoada Première: Festival de Inverno em grande estilo

No dia 20 de junho, feriado de Corpus Christi, o tradicional Chateau La Villette, em Campos do Jordão, será palco da aguardada Feijoada Première 2025, evento que inaugura oficialmente a temporada de inverno na cidade. Reconhecida como referência desde 2010, a feijoada chega à sua 17ª edição com um formato ainda mais exclusivo e sofisticado.

A celebração, que se tornou um verdadeiro ritual de boas-vindas ao frio da Serra da Mantiqueira, será realizada em meio à charmosa arquitetura alpina do Chateau e aos jardins do restaurante Le Foyer, que assina o menu deste ano. A cozinha do Le Foyer, de inspiração franco-suíça, soma forças com a renomada Tartuferia San Paolo, prometendo uma experiência gastronômica refinada e memorável.