Grupo Nexus marca presença na CASACOR SP 2025

O Grupo Nexus marcou presença no primeiro dia de visitação da CASACOR São Paulo 2025, reunindo cerca de 90 profissionais entre empresários e arquitetos em uma jornada de inspiração, relacionamento e descobertas no universo da arquitetura, design e decoração.

A programação teve início com um receptivo especial na loja Igui Piscinas, ponto de encontro para o grupo antes da visita à mostra.