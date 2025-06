Princesa de Galles em dia de festa!

Rui Ferreira Pires era só sorrisos e elegância ao lado da querida Cris Sagarra e dos filhos, recebendo amigos para celebrar seu aniversário em um almoço especial no Princesa de Galles.

Reconhecido por sua trajetória respeitada na advocacia, Rui é uma figura de destaque no meio jurídico de Campinas, à frente do Ferreira Pires Advogados, escritório que carrega tradição e prestígio na cidade. A reunião para comemorar sua nova idade reuniu nomes de peso da sociedade campineira e colegas de profissão que fizeram questão de prestar homenagem.