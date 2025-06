Deputada estadual Leticia Aguiar deixa o PP e se filia ao PL

Filiação

A deputada estadual Leticia Aguiar, de São José dos Campos, oficializou nessa quinta-feira (5), em Brasília, a filiação ao PL.

Partido

Leticia estava desde 2022 no PP. Esse ano, o agora antigo partido dela anunciou que irá formar uma federação com o União Brasil.