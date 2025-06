Câmara aprova ampliação da vida útil do transporte escolar em SJC

Projeto

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (5), por unanimidade, o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que amplia a vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vida útil

Pela regra atual, a vida útil desses veículos varia de 12 anos (para veículos com capacidade para até 15 passageiros) a 15 anos (capacidade acima de 15 passageiros). Pelo projeto, a vida útil será ampliada para 20 anos, em todos os casos. O texto depende de sanção do prefeito.