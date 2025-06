PF desarticula quadrilha focada em fraudes bancárias no Vale

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Personagens para combater uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias e falsificação de documentos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente em São Paulo, Praia Grande e Taubaté, conforme determinação da Justiça Federal de Taubaté.

As investigações começaram após a Caixa Econômica Federal identificar movimentações suspeitas em suas agências. O caso ganhou força em abril de 2023, quando a Polícia Militar de Taubaté prendeu em flagrante um dos integrantes da quadrilha.