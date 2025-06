URGENTE: Homem é morto a tiros no Campo, na zona sul de SJC

Um homem foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (5), no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. Informações iniciais apontam que a vítima havia deixado o sistema prisional há poucos dias.

Segundo relatos de moradores, a vítima foi abordada por homens armados e alvejada com pelo menos sete disparos, atingindo majoritariamente a região das costas e da nuca. O ataque ocorreu em plena via pública.