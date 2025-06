URGENTE: Corpo de porteiro desaparecido é achado na região

O corpo do porteiro Paulo Araújo de Oliveira, de 41 anos, foi localizado nesta quinta-feira (5) nas proximidades de uma cachoeira em Maresias, bairro da Costa Sul de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. A identificação foi feita por um dos irmãos da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil foi acionada após uma denúncia sobre um forte odor vindo da área. Durante as buscas, os agentes encontraram o corpo em avançado estado de decomposição. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e serão investigadas.