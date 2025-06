São José tem mais um acidente de trânsito; desta vez no Urbanova

Na tarde desta quinta-feira (5), por volta das 13h30, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Papa João Paulo 2º, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. A colisão ocorreu nas imediações do Supermercado Máximo, em um trecho já conhecido pelo intenso tráfego e pela frequência de acidentes.

Segundo informações apuradas no local, um dos veículos seguia pela avenida quando foi atingido por outro automóvel que realizava o retorno na Praça Nicolau Diacov. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.