Videochamada flagra roubo a casa; PM liberta família e prende 5

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

"O roubo foi flagrado graças a uma vídeo chamada da qual a vítima participava. Os colegas de trabalho que participavam da reunião virtual perceberam o roubo e acionaram a Polícia Militar, que chegou ao local em menos de dois minutos e conseguiu impedir o crime e deter os criminosos", informou a PM.

Ao serem acionados, os policiais se deslocaram para o endereço da vítima e se depararam com os portões da residência se abrindo, abordando os assaltantes.

"No interior do veículo foram encontrados quatro criminosos, sendo que um deles estava armado com um revolver calibre 38 e outro com uma faca que utilizou para ameaçar as vítimas. As equipes detiveram os 4 infratores e ao averiguarem o interior da residência, encontraram o quinto criminoso escondido em um dos cômodos do imóvel", informou a PM.