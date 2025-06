Motorista bate em poste no Jardim Satélite, em São José

Um carro colidiu com um poste na manhã desta quinta-feira (5) na avenida Papa João Paulo 1º, no bairro Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos. O acidente ocorreu em um trecho de descida da via.

De acordo com as primeiras informações, o motorista permaneceu no local e, felizmente, não houve registro de feridos. Equipes de trânsito foram acionadas para orientar o tráfego, que apresentou lentidão nos arredores.