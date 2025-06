Engenheiro do Vale é morto por ladrões em casa durante assalto

Criminosos mataram o engenheiro Francisco Paulo de Sebe Filippo, de 57 anos, do Vale do Paraíba, durante um assalto à casa da vítima em São Paulo, no bairro Jardim Paulista. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (4).

O corpo da vítima será sepultado na tarde desta quinta-feira (5), em Guaratinguetá. O enterro de Francisco, que era dono de uma construtora, está marcado para as 16h, no Cemitério Senhor dos Passos.

