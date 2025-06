Novo podcast traz os segredos de um filme que tem DNA de São José

Quando se fala de cinema, São José dos Campos está bem na fita?

Esse é o fio-condutor do primeiro episódio de “Viver&”, o podcast de arte, cultura e espetáculo de OVALE, que estreia hoje (05/06). Apresentado pelo jornalista Thiago Bezerra, o bate-papo reuniu Marcela Arnulf, roteirista, atriz e diretora de cinema; e Léo Grego, diretor de fotografia, diretor e montador, ambos envolvidos no projeto de “O Chá”, longa-metragem que começa a ser rodado em São José dos Campos em julho, atualmente em fase de pré-produção.

São José dos Campos está no DNA do filme, como bem explicaram Marcela e Léo no podcast, do roteiro às locações e boa parte da equipe.



Aprovado pela Lei Paulo Gustavo e pelo ProAC ICMS , “O Chá” é o primeiro longa de ficção financiado por um edital de longa-metragem com verba pública municipal em São José dos Campos. O roteiro foi desenvolvido pelo Núcleo Artemisia, um coletivo criativo formado pelas roteiristas e escritoras Ana Maria Latgé, Maria Clara Medeiros e Marcella Arnulf, todas também de São José dos Campos.



Quer mais São José na fita?