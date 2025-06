São José Basket vence o Araraquara fora de casa na LBF

O São José Basket venceu o Sesi Araraquara por 68 a 58 na noite desta quarta-feira (4), no ginásio do Sesi, em Araraquara, pelo segundo turno da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, foi a 10 vitórias e oito derrotas, enquanto o Sesi fica com nove vitórias e nove derrotas. E o São José sobe para o quarto lugar.