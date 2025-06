Taubaté abre consulta pública para elaboração do Plano Plurianual

Consulta

A Prefeitura de Taubaté iniciou o processo de consulta pública para a elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029. Os moradores podem participar até o dia 4 de julho, por meio desse formulário online.

PPA

O PPA é um instrumento fundamental de planejamento de médio prazo que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os próximos quatro anos. Nele, são estabelecidos os programas e ações que receberão investimentos em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana, habitação, segurança e cultura.