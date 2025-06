Câmara vota projeto para que apps recolham ISS de prestadores

A Câmara de São José dos Cmapos deve votar nessa quinta-feira (5) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que visa obrigar que as empresas de hospedagem e de transporte por aplicativo abram filiais na cidade e fiquem responsáveis por recolher o ISS (Imposto Sobre Serviços) dos prestadores de serviço que atuam no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No projeto, o prefeito alega que a proposta visa evitar "perdas na arrecadação decorrentes da dificuldade em identificar individualmente todos os prestadores e tomadores de serviços".