'Motel a céu aberto': mapa do s3x0 em SJC tem Urbanova e centro

O tema causa polêmica na cidade, especialmente depois de um vídeo na internet mostrar um casal fazendo sexo fora do carro em Urbanova, na região oeste de São José, no último domingo (1º).

Páginas como Dogging Urbanova e Dogging SJC indicam diversos locais em São José para a prática do dogging. No topo da lista está o bairro de Urbanova, um dos principais destinos de praticantes de sexo público na cidade, em razão de ser um local afastado e com pontos de pouca movimentação, principalmente à noite.

No Dogging Urbanova, o bairro é avaliado com “afluência média” e “intimidade alta” para os praticantes que frequentam o local no período noturno. “Dá para ter experiências incríveis ali”, escreveu um membro da página.

Em Urbanova, as páginas e seus participantes indicam locais como a rua Pássaro Preto e a Avenida das Siriemas, nas proximidades de um condomínio de luxo.