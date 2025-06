Casal posta vídeo antes de morrer em acidente na estrada

Na legenda da publicação, Ismael escreveu uma mensagem inspiradora: “Não espere por oportunidades extraordinárias. Aproveite as situações simples e transforme-as em algo grandioso.”

O casal era conhecido por compartilhar nas redes sociais suas experiências de viagem e, pouco antes do acidente, havia publicado um vídeo mostrando a forte chuva que enfrentavam durante o trajeto.

Ismael Fernandes, de 24 anos, e sua namorada Paola Talia Calegari, de 26, perderam a vida em um trágico acidente envolvendo um caminhão na madrugada desta terça-feira (3), em uma estrada da região Nordeste do país.

O velório e o sepultamento estão previstos para ocorrer em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, cidade onde vivem parentes do casal.