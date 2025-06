Boa notícia! São José lidera programa Cidades Carbono Neutro

São José dos Campos é líder no programa “Cidades Carbono Neutro”, que tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, simultaneamente, compensar ou neutralizar as emissões residuais.

A cidade se destaca por ações sustentáveis, projetos inovadores, parcerias e no desenvolvimento de ações educativas que visam a preservação de recursos naturais.

O município aderiu ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento (CCD), lançado pela Fapesp, que vai ajudar cidades a se adaptarem às mudanças climáticas com pesquisas sobre Cidades Carbono Neutro.

O Centro será dedicado à pesquisa visando propor soluções voltadas ao aumento da resiliência climática, incorporar tecnologias baseadas na natureza nas cidades e trazer soluções de sustentabilidade baseadas em economias de baixo carbono. As ações e projetos estão alinhadas com cidades da União Europeia, que tem como uma das metas a redução das emissões de carbono.

As prefeituras de Santos e Sorocaba também fazem parte do convênio, assim como órgãos como a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

Com investimento de cerca de R$30 milhões durante um período inicial de cinco anos, o Centro terá a participação de mais de cem pesquisadores e 36 instituições, entre universidades do país e do exterior, empresas, prefeituras, secretarias, órgãos do governo, entidades do terceiro setor e representantes da sociedade civil.



Prefeitura divulga ações e realiza campanha educativa

CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO. A Prefeitura divulgou as ações de educação no trânsito previstas para 2025 e o balanço das atividades nos últimos anos durante o lançamento da campanha Maio Amarelo 2025. As ações do Educamob com foco na segurança viária são contínuas durante todo o ano e, no último mês, foram ampliadas para pedestres, motociclistas, idosos, crianças, jovens e toda a população.

Um dos destaques foi a visita de membros da Casa do Idoso até o CSI, onde tiveram uma manhã de troca de aprendizados e conscientização sobre cuidado e responsabilidade no trânsito.

Acesso às normas para aprovação de projetos viários está facilitado

NORMAS. A Prefeitura criou uma página para divulgar as normas da Mobilidade Urbana para aprovação de projetos viários referentes aos empreendimentos e loteamentos no município.

Os empreendedores e loteadores podem consultar as diretrizes de projetos viários, padrões, modelos e legislação no site oficial.

Em caso de loteamentos, compete à Secretaria de Mobilidade Urbana a análise e aprovação dos projetos viários a serem apresentados no Processo de Diretrizes de Loteamento junto a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, sendo eles: Anteprojeto, Terraplenagem, Dimensionamento de Pavimento, Sinalização Definitiva e Temporária..