Jovem mãe é achada morta com filhinha bebê ao lado do corpo

A jovem Jaqueline Vargas, de 24 anos, foi achada morta dentro de casa, em avançado estado de decomposição. A filha dela, de um ano e quatro meses, foi encontrada viva ao lado do corpo da mãe.

O caso aconteceu nesta última terça-feira (3), em Guarapuava (PR). Vizinhos notaram um mau cheiro vindo da casa e acionaram as autoridades.