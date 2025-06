URGENTE: Ciclista de 54 anos morre em acidente em rodovia do Vale

Um ciclista de 54 anos morreu após cair na pista e colidir com o guard rail na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho de Pindamonhangaba, na manhã desta quarta-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ciclista teve traumatismo crânio-encefálico e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.