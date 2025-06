Bambuzal pega fogo e coloca casas e moradores em risco na região

Um bambuzal pegou fogo e colocou casas e moradores em risco em Ilhabela. O incêndio ocorreu na noite dessa terça-feira (3), na rua José Carlos Siqueira, na Barra Velha.

O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado por volta das 20h para combate a incêndio em vegetação. Pelo local, os bombeiros identificaram o fogo em um bambuzal, perto de residência.