Bebê de 1 mês tem rosto dilacerado após ataque de Pitbull

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, incluindo o New York Post, a tragédia aconteceu na manhã de terça-feira (27) no bairro do Queens, em Nova York.

Uma bebê de apenas um mês teve parte do rosto dilacerada por um filhote de cachorro enquanto dormia ao lado da mãe e do padrasto.

De acordo com a polícia, a mãe acionou o serviço de emergência por volta das 6h30, relatando que, ao acordar, encontrou o cão — uma mistura de pastor alemão com pitbull, de apenas seis semanas — mordendo o rosto da recém-nascida, que havia nascido em 13 de abril.

Testemunhas relataram que gritos vindos do apartamento chamaram atenção no momento em que as equipes de socorro chegaram ao local, na 12th Street, próximo à 41st Avenue. Apesar da rápida resposta, a bebê não resistiu aos ferimentos.

Em depoimento ao New York Post, uma amiga da mãe afirmou que a mulher estava em choque e repetia que estavam deitados ao lado da criança no momento do ataque. "Ela me disse que acordou e o cachorro estava mordendo o rosto do bebê", relatou.