Caminhão guincho furtado em São José é recuperado em Caçapava

Agentes da Mobilidade Urbana de Caçapava recuperam um caminhão guincho que havia sido furtado em São José dos Campos. O veículo fora furtado por volta de 19h, do domingo (1º), na rua Raimundo Barbosa Nogueira, no bairro Palmeiras de São José.

O furto do caminhão aconteceu na via pública, quando ele deixou o veículo guincho estacionado para ir ao médico no posto de saúde nas imediações do local. Quando retornou, o caminhão já não estava mais lá.

O caminhão possuía rastreador, mas o último sinal emitido tinha sido por volta de 19h13, na Via Dutra em São José dos Campos.