Parlamentares cobram fiscalização contra atos obscenos em SJC

Silva também se pronunciou: “A Prefeitura está fazendo a parte da fiscalização, com os estabelecimentos e com as pessoas que saem dos estabelecimentos nas ruas. Lamentamos muito a falta de educação das pessoas. É repugnante que ações como essa aconteçam ali”, afirmou o secretário.

Outro parlamentar que publicou vídeo nas redes sociais comentando o assunto foi o deputado estadual Dr. Elton (União), que cobrou responsabilidade e ação do poder público.

“É inadmissível o que está acontecendo nas calçadas do Urbanova. Pessoas que abusam da bebida, ignoram o respeito com as pessoas e com o espaço público. Falta limite e falta fiscalização da prefeitura”, disse o deputado.