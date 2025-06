'Motel a céu aberto': sex0 em público tem aumento de 400% em SJC

O trecho diz que a pornografia “consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros, para os exibir a terceiras pessoas, de modo deliberado”. Segundo o documento, este ato “ofende a castidade, porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos um ao outro”.

É ainda um “grave atentado contra a dignidade das pessoas intervenientes (atores, comerciantes, público), uma vez que cada um se torna para o outro objeto dum prazer vulgar e dum lucro ilícito”.

No entanto, a Diocese de São José destacou que cabe às autoridades civis e policiais fiscalizarem a prática de dogging na cidade, com base no que diz a Constituição Federal e as leis municipais no tocante ao respeito e à preservação da dignidade das pessoas, ao cuidado com a educação das pessoas vulneráveis e no zelo pelo pudor e o que o ofende.