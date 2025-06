Casal flagrado fazendo sex0 no meio da rua em SJC; vídeo revolta

Um casal foi flagrado praticando atos obscenos em plena via pública, na região do bairro Urbanova, na zona oeste de São José dos Campos. As cenas foram filmadas. O vídeo foi postado por perfis nas redes sociais (veja aqui).

O bairro é um dos preferidos pelos praticantes de dogging, prática de sexo consentido em locais públicos, que chegou com força ao Vale do Paraíba, como revelou OVALE no ano passado.