VÍDEO: Você sabia que um pedaço da cruz de Jesus está no Vale?

Prezado leitor, você sabia que um pedaço da cruz em que Jesus Cristo foi crucificado é mantida no Vale do Paraíba, a capital da fé católica no Brasil?

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

É verdade. Com certificado de autenticidade, a relíquia está localizada no alto da Torre Brasília, no Santuário Nacional de Aparecida, a 119 metros de altura. A informação é do Santuário, o maior templo mariano do mundo.