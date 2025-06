Embraer apresenta Phenom 300E e Praetor 600 em feira no interior

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Phenom 300E é o jato leve mais veloz em produção, com velocidade de cruzeiro de Mach 0,8 e capaz de voar sem escalas entre São Paulo e Manaus. A aeronave apresenta o melhor desempenho de subida e o menor custo operacional da categoria. O Phenom 300E é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 metros), impulsionado por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1 com 3.478 libras de empuxo cada.

Além disso, o Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o Embraer DNA Design, filosofia de design de interiores líder de mercado, e seu compartimento de bagagem está entre os maiores de sua categoria. As maiores janelas da classe oferecem iluminação natural abundante na cabine, bem como no banheiro privativo.

O Praetor 600 é o jato executivo com maior alcance da categoria super-médio, capaz de voar sem escalas de Londres a Nova York ou de São Paulo a Miami. É a aeronave mais avançada tecnologicamente em sua categoria, sendo a única a oferecer comandos de voo completamente digitais (full fly-by-wire) e redução ativa de turbulência, assim como o upper tech panel, exclusivo no segmento, e conexao de internet via banda Ka, com conectividade semelhante à usada em casa.