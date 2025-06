Suspenso, Cata-Treco não tem previsão de retorno em Taubaté

Suspensão

O programa Cata-Treco foi suspenso em Taubaté porque o único caminhão que era destinado ao serviço está em manutenção, sem previsão de retorno. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Bobi (PRD).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

No requerimento, que foi aprovado por unanimidade no fim de abril, Bobi citava que "nesta época de proliferação do mosquito da dengue o acúmulo de entulhos favorece muito este problema e isso preocupa demais a população", e que havia recebido questionamentos de moradores "do porquê deste programa ter sido suspenso e quando irá voltar".