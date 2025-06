Após duas semanas, maternidade do HMUT será reaberta em Taubaté

Reabertura

Fechada desde 21 de maio para dedetização, a maternidade do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) será reaberta nessa terça-feira (3).

Serviço

A informação foi divulgada nessa segunda-feira (2) pelo Grupo Chavantes, que administra o HMUT e que afirmou que "a pausa nos atendimentos permitiu a realização de obras de manutenção e adequações estruturais".