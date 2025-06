Nasceu de novo, diz filho de vítima de acidente com padre em SJC

“Meu pai está bem, se recuperando bem graças a Deus. Mas as condições dele são limitadas, por conta da lesão do pé direito. Ele colocou gaiola e estava com muitas esfoliações pelo corpo. Hoje as esfoliações estão secas, são marcas que ele vai levar para toda a vida”, disse Mauro Neto.

Segundo ele, a família não vai deixar o caso passar em vão. Eles querem justiça e pretendem entrar com um processo contra o padre na justiça.

“Estamos com advogados que não irão deixar passar nada a respeito do acontecido. Os advogados já estão correndo nisso. Não iremos descansar enquanto não vermos a justiça ser feita”, afirmou.