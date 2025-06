Acidente entre dois carros deixa duas pessoas feridas em Ubatuba

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, uma das duas vítimas encontrava-se com ferimentos leves e a outra retida no veículo, com escoriações. Feriram-se um homem de 63 anos e uma mulher de 52 anos.

Os bombeiros atuaram na retirada da vítima retida utilizando o desencarcerador para rebater a porta travada e amassada. Logo após, a vítima foi retirada e imobilizada.

Os feridos foram transportados para a unidade de saúde de Ubatuba pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).