Fiéis lançam abaixo-assinado para barrar reforma de igreja em SJC

Moradores da região sul de São José dos Campos estão indignados com a reforma realizada na Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite, especificamente com mudanças no presbitério (altar principal) da igreja.

As críticas culminaram no lançamento de um abaixo-assinado para tentar barrar a reforma. Segundo fiéis, a obra está sendo conduzida sem diálogo com a população, que construiu a igreja com doações e trabalho voluntário desde 1992.