ITA abre inscrições para 180 vagas no vestibular 2026; VEJA

As vagas são para candidatos que queiram atuar como civis e também voltadas à carreira militar. Em ambos os casos, há vagas reservadas para candidatos negros. É necessário que o candidato se autodeclare negro ou pardo no ato de inscrição, para acessar o sistema de cotas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com sede em São José dos Campos, o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) abre na próxima quarta-feira (4) o prazo de inscrição para o vestibular de 2026, com 180 vagas em oito cursos de engenharia.

Os interessados têm até o dia 13 de julho para se inscrever. A taxa é de R$ 195. Mais informações podem ser obtidas no site do vestibular do ITA (clique aqui).

Atualmente, o ITA oferece cursos de engenharias Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Computação, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Sistemas e de Energia. Os cursos têm duração de 5 anos.

A primeira fase do vestibular do ITA, um dos mais disputados do país, está marcada para 5 de outubro, das 13h às 18h. A segunda fase está prevista para de 28 a 31 de outubro, das 13h às 17h – são quatro dias de provas dissertativas.