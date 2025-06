Colégios Embraer oferecem 240 vagas para Ensino Médio; SAIBA COMO

Estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 dos Colégios Embraer, mantidos pelo Instituto Embraer. São 240 vagas para o Ensino Médio, destinadas a residentes das regiões de São José dos Campos e Botucatu.

“Em 2024, mais de 85% dos nossos formandos ingressaram em universidades públicas ou privadas com bolsas integrais. Esse alto índice de aprovação nos vestibulares mais concorridos, mantido há anos, é consequência de um modelo de ensino consistente e que prepara também para o exercício da cidadania”, disse o diretor do Instituto Embraer, André Tachard.