SJC: ex-apresentadora da Vanguarda faz ensaio na Ponte Estaiada

Influenciadora digital, cantora e ex-apresentadora da TV Vanguarda, Ana Paula Torquetti fez um ensaio fotográfico com vestido de noiva na Ponte Estaiada, o Arco da Inovação na região oeste de São José dos Campos, e causou polêmica nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O local foi parcialmente interditado, com apoio de agentes da Prefeitura de São José dos Campos, para a produção do ensaio, na manhã de sábado (31), o que gerou críticas nas redes sociais, além de comentários irônicos. “Até que enfim a ponte serviu pra alguma coisa”, diz um deles.