Manthiqueira vira, vence o União fora de casa e ganha sobrevida

O Manthiqueira venceu o União Mogi por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (31), no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, em jogo válido pela sétima rodada da primeira fase do grupo 3 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Dado Oliveira, chega a 6 pontos e soma a segunda vitória no torneio, justamente contra o mesmo rival. Ainda assim, segue em quinto lugar, fora da zona de classificação, mas ganha uma sobrevida, enquanto os mogianos estão na lanterna, com apenas 3 pontos e sem nenhuma vitória.