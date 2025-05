VÍDEO: Igreja Luciferiana será inaugurada na Dutra, perto do Vale

Logo após a divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, perto do Vale do Paraíba, será inaugurada uma pitoresca igrejinha, que pode ser vista à direita, no km 326 da rodovia Presidente Dutra.

A cidade é Itatiaia, mas o templo não é como as pessoas estão acostumadas a ver, ainda mais no Vale, capital da fé popular católica do país, com o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.