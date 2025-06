Região sul lidera em ocorrências de homicídio no ano, em São José

A região sul de São José dos Campos lidera as ocorrências de homicídio em 2025 na cidade, considerando os dados de janeiro a abril, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

De um total de 12 mortes violentas em São José, cinco foram registradas na região sul da cidade, 41,67% da totalidade do município.