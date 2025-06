RMVale tem 7 das 10 cidades mais violentas de SP, aponta SSP

O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais da SSP. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses, entre maio de 2024 e abril de 2025.

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 7 das 10 cidades com a maior taxa de homicídios do estado de São Paulo, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

O resultado da região ocorre mesmo diante de redução do número de homicídios no Vale, que terminou os últimos 12 meses com 275 mortes contra 302 óbitos no período anterior, queda de 9%.

No entanto, a queda nos homicídios não foi o bastante para tirar as cidades do Vale da liderança do ranking da violência. A maior parte dos municípios reduziu a taxa de homicídios na comparação com os dados anteriores, mas ainda ocupa as primeiras colocações da lista estadual.

Após superar Cruzeiro, Lorena se consolidou na primeira colocação do ranking paulista, com 31,82 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. A cidade registrou 27 mortes nesse intervalo.