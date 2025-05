Homem com réplica de pistola é preso por roubo em Aparecida

Na noite de quinta-feira (29), policiais militares do 23° BPM/I prenderam um criminoso por roubo em Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Após o Copom informar sobre um roubo em uma farmácia, a equipe localizou o autor no bairro da Ponte Alta, portando uma réplica de pistola e o dinheiro roubado.